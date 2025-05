Vaciago: “Juve, il quarto posto non è un successo”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della conquista del quarto posto.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Se fai il riscaldamento con un pigiama, non puoi sperare in una partenza reattiva. In una stagione che ha visto l’onore della Juventus più volte accoltellato, lo scempio del prepartita con la tutina pastello e delle strisce variegate della prima maglia sono peccati tanto fastidiosi quanto veniali. Sì, la qualificazione in Champions, raggiunta con immane e inverosimile sofferenza contro il Venezia, amnistierà molte colpe, ma non si può e non si deve vendere il quarto posto come un successo”.

Su Tudor

“Sarebbe crudele non riconoscere a Igor Tudor i meriti per aver risollevato questa squadra e a questa squadra il merito di essersi risollevata dall’inferno. Anzi forse sarebbe importante ripartire dallo spirito che ha animato la Juventus da due mesi a oggi, non certo dalla qualità del gioco, dalla precisione, dall’attenzione, ma dallo spirito sì. Intorno a quello spirito si può iniziare la ricostruzione, che sarà difficilissima, ma almeno riparte con 80/100 milioni in più e la possibilità di giocare la massima competizione europea. Da oggi la Juventus è chiamata a scegliere un nuovo allenatore”. Intanto ecco le parole di Zazzaroni<<<