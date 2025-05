Cruciani assicura: "Elkann ha deciso! La Juve vuole..." | ESCLUSIVA

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione sul momento della Juventus. E quello che ha detto è molto chiaro

In casa Juventus si prepara la rivoluzione. E si parla moltissimo di quello che potrebbe succedere sul fronte legato all’allenatore. Abbiamo interpellato Giuseppe Cruciani, che ci ha detto la sua sul momento bianconero. Ecco le sue parole.

Cruciani a Juvenews.eu: “Conte unica via”

“La Juventus ha fatto una scelta da tempo. Credo che quella di Conte sia l’unica scelta possibile dopo i disastri degli ultimi anni. Forse nella mentalità di Conte – paradossalmente – sarebbe stata più comoda una Juventus quinta in classifica e non quarta. Ma ovviamente questa è una battuta. Credo comunque che quella di Antonio sia una scelta quasi obbligata da parte dei bianconeri. Una scelta che è stata fortemente voluta da Elkann e credo che – giusto o no – l’arrivo di Conte si concretizzerà nei prossimi giorni“. Detto questo, proprio parlando di Conte, attenzione. Il tecnico bianconero avrebbe già preso una decisione pesantissima. Qui sotto vi lasciamo il link.

