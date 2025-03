Vaciago: “Juve? Il Mondiale per Club sarà fondamentale”

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del Mondiale per Club, previsto a giugno.

Guido Vaciago, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tuttosport: “Quando nacque la Coppa dei Campioni, settant’anni fa, qualcuno la considerò inutile. Quella che oggi è considerata la più importante, affascinante, prestigiosa e imprescindibile competizione per club, era stata battezzata come inutile, futile e, soprattutto, destinata a durare poco. Oggi, mentre il Mondiale per Club suscita scetticismo, è destinato a diventare un punto di riferimento nel calcio, un sogno per molti calciatori e tifosi”.

Sul Mondiale per Club

"Quest'estate, ci divertiremo con partite interessanti e storie curiose, assistendo a uno spettacolo globale. La presenza dei club rende il torneo più trasversale, con tifosi da ogni parte del mondo. In un momento di divisione, il mondo sarà unito dalla passione e dal tifo. Andrea Stramaccioni ha detto: «Era il mio sogno da bambino un torneo di questo genere», riassumendo perfettamente l'entusiasmo attorno a questa nuova competizione".