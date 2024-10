Juve, Vaciago: “Contro lo Stoccarda sono emersi tutti i difetti”

Guido Vaciago ha parlato dell'ultima prestazione in Champions League della Juventus: per il giornalista una prova complessivamente negativa

Nel suo editoriale su Tuttosport, Guido Vaciago ha analizzato la sconfitta della Juventus contro lo Stoccarda in Champions League. Per il giornalista, la prova dei bianconeri sarebbe da considerare decisamente negativa, con l’allenatore, in primis, tra i maggiori responsabili di essa. Contro la compagine tedesca sarebbero emersi i diversi difetti dell’attuale Juve, mitigati sin qui dai risultati e da altre capacità. La squadra, una volta per tutte, avrebbe dimostrato ancora se non più come il processo per diventare una squadra di alto livello sia ancora in divenire.

Le parole di Vaciago sulla Juve

“Prestazione deludente, superficiale, perfino indolente. Non è tempo di processi, ma Thiago Motta ha delle responsabilità nella dolorosa sbandata, perché lo Stoccarda ha dominato e vinto con pieno merito, mentre la Juventus non ha creato abbastanza e, quando ci ha provato lo ha fatto con lentezza e timidezza. È una partita amara, ma interessante per analizzare i limiti di questa Juventus, che finora aveva sempre lasciato almeno un paio di impressioni positive, mentre in una sola serata mostra, tutti insieme, i suoi difetti: l’inesperienza, la ristrettezza della rosa, la difficoltà a concretizzare le occasioni costruite (ieri comunque pochine). È una squadra che deve crescere e imparare a imporsi in tutte le situazioni”.