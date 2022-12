UWCL, le formazioni ufficiali di Lione-Juve Women

Alla vigilia del match l'allenatore Montemurro ha detto: "Quando abbiamo visto i sorteggi sapevamo che questo gruppo si sarebbe deciso alla fine. Il cammino fin qui è stato positivo, abbiamo visto la nostra crescita e domani proveremo a fare il nostro gioco e vincere, come facciamo sempre. Noi abbiamo qualità, idee e scenderemo in campo con la nostra mentalità. Fin qui abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre, dovremo essere bravi a leggere la partita, mi aspetto un Lione che proverà a chiuderla subito e in quel caso sarà fondamentale resistere. Stiamo bene, ho visto le ragazze serene e con la voglia di giocare questa gara. Giochiamo a calcio per partite come questa".