Juve Women, Montemurro e Rosucci: “Con il Lione vogliamo vincere”

Oggi le bianconere si giocheranno la qualificazione in UWCL in casa delle campionesse d'Europa. Le parole del mister e della centrocampista

redazionejuvenews

Oggi alle 18:45 la Juventus Women si giocherà il proprio destino europeo. Ieri la conferenza

stampa del Mister Montemurro e di Martina Rosucci che hanno presentato la sfida con il Lionein Champions League. Le bianconere sono chiamate a un'impresa: vincere in casa delle campionesse d'Europa per superare il turno. Queste le parole riportate dal sito ufficiale della Juventus.

Montemurro: "Quando abbiamo visto i sorteggi sapevamo che questo gruppo si sarebbe deciso alla fine. Il cammino fin qui è stato positivo, abbiamo visto la nostra crescita e domani proveremo a fare il nostro gioco e vincere, come facciamo sempre. Noi abbiamo qualità, idee e scenderemo in campo con la nostra mentalità. Fin qui abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte le squadre, dovremo essere bravi a leggere la partita, mi aspetto un Lione che proverà a chiuderla subito e in quel caso sarà fondamentale resistere. Stiamo bene, ho visto le ragazze serene e con la voglia di giocare questa gara. Giochiamo a calcio per partite come questa".

Rosucci: "Questa partita si presenta da sola, è una partita da dentro o fuori, è come una finale. Giocare contro le campionesse d'Europa nel loro stadio rende tutto più difficile, ma anche più affascinante. Questo sarà l'ultimo atto di un girone di ferro ed essere arrivate a questo punto la dice lunga sul nostro valore. Faremo di tutto per essere noi a qualificarci, consapevoli che affrontiamo le più forti. Contro il Lione sono sempre state partite decisive, lo sarà anche questa volta. Da tempo pensiamo a questa gara, Mister Montemurro ci ha dato un profilo europeo e lo scorso anno siamo state l'unica squadra a battere il Lione, questo deve darci consapevolezza e coraggio. Daremo tutto e alla fine non dovremo avere alcun rimpianto".