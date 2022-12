Lione-Juve Women: tutte le statistiche in vista della sfida di UWCL

In vista della decisiva sfida di UWCL tra Lione e Juve Women, il club bianconero ha pubblicato delle interessanti statistiche sul match

redazionejuvenews

In vista della decisiva sfida di Uefa Women Champions League tra Lione e Juve Women, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: "TORNARE ALL'IMBATTIBILITA' - La sconfitta della Juve in casa dell'Arsenal alla quarta giornata ha posto fine a un'imbattibilità bianconera che durava da sette partite in Champions League ed è stata una delle sole tre sconfitte nelle ultime 21 partite europee.

INIZIO INCERTO - Il Lione non è riuscito a vincere nessuna delle prime due partite europee per la prima volta nella storia del club - perdendo contro l'Arsenal e pareggiando con la Juventus - dopo aver vinto entrambe le partite in tutte le 15 stagioni precedenti.

(QUASI) SEMPRE IN GOL - L'OL non è riuscito a segnare in una sola delle ultime 42 partite europee e ha trovato la rete in ognuna delle cinque vittorie casalinghe contro avversarie italiane, segnando 22 gol e subendone solo due.

CHE DIFESA! - La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle cinque trasferte della fase a gironi, vincendone tre e pareggiandone una.

ANCORA TU - Questa è la terza stagione consecutiva in cui i club si affrontano con il Lione, che ha eliminato la Juve nei sedicesimi di finale del 2020/21 e nei quarti di finale della scorsa stagione". (juventus.com)