Ursino (ds Crotone): “Pirlo ci interessava, Juve piena di campioni. Su Bernardeschi…”

Le dichiarazioni del dirigente calabrese alla viglia del match contro i bianconeri

"Non c'è un momento migliore per affrontare la Juve, anche se ora l'orgoglio dei campioni è pericoloso. Hanno Cristiano Ronaldo, tornerà anche Dybala. Sarà molto dura, ma noi proveremo a cercare una nuova impresa dopo il pareggio dell'andata. Noi abbiamo bisogno di punti per salvarci e non possiamo fare grossi calcoli, dobbiamo cercare di ottenere un risultato positivo contro chiunque. Bernardeschi? Siamo molto legati a lui, sarà bello rivederlo. Nella Juve ci sono tanti campioni, normale non abbia il posto fisso. L'unico intoccabile è Cristiano Ronaldo, ma parliamo di un fuoriclasse assoluto. Federico è un grande giocatore e spero che la Juve insista su di lui perchè può stare a quel livello. Il ruolo migliore per lui è l'esterno destro.