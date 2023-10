Union Berlino, panchina e sconfitta per Bonucci: è già crisi per l’ex Juve?

Nona sconfitta consecutiva per l'Union Berlino, con Bonucci rimasto in panchina: è già crisi in Germania per l'ex Juve?

Nel match di Champions League tra Union Berlino e Napoli Bonucci è rimasto in panchina. Una scelta tecnica quella dell'allenatore della squadra tedesca, che ha preferito non utilizzare l'ex difensore della Juve.

Ai microfoni di Sky SportDi Marzio ha detto: "Bonucci è stato il primo a entrare in campo a vedere terreno di gioco. Si aspettava e sperava di giocare. E’ venuto all’Union per le partite di Champions, per dare esperienza ad una squadra che per prima volta gioca la Champions. Per di più contro squadra che conosce molto bene. Quando Fischer ha comunicato formazione Bonucci ci è rimasto male. Credo che domani parlerà con l’allenatore per capire se sta facendo quel che l’allenatore vuole e se ci punta da qui al futuro".