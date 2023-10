Corona: “Bonucci ha smentito la Juventus. Il club sapeva di Fagioli”

Corona ha parlato nuovamente dello scandalo scommesse: l'ex paparazzo spiegherebbe come Bonucci confermerebbe il coinvolgimento della Juve

Intervenuto ai microfoni de La Zanzara su Radio 24, Fabrizio Corona ha parlato nuovamente dello scandalo scommesse. L'ex re dei paparazzi avrebbe confermato ancora una volta il coinvolgimento di almeno 50 tesserati tra calciatori, allenatori e presidenti. Non solo dunque Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo: "Cinquanta nomi? Credo che siano di più". Il nome del centrocampista della Juventusnon è stato però l'unico in orbita bianconera citato da Corona.