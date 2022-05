Under 21, i convocati di Nicolato: ci sono Fagioli, Ranocchia e Rovella

L'Italia Under 21 sarà impegnata nelle ultime 3 partite di qualificazione all'Europeo: tra i convocati anche i tre centrocampisti bianconeri.

Archiviata la stagione dei club (stasera la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid), a giugno sarà il momento delle nazionali. Se gli azzurri di Roberto Mancinisaranno impegnati contro l'Argentina e poi in Nations League, la nostra Under 21 si giocherà le ultime gare di qualificazione all'Europeo. Andiamo a vedere i convocati dal sito della Figc: "Al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più, l’Italia Under 21 torna in campo per le ultime tre gare del girone con l’obiettivo di mantenere un primato che vale il pass diretto per l’Europeo.