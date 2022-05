Fagioli: “Ho avuto un’aritmia, mi sento pronto per la Serie A”

Nicolò Fagioli, centrocampista di proprietà della Juventus, ha parlato del club bianconero e del suo futuro.

Nicolò Fagioli, centrocampista della Cremonese, ma di proprietà della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando del suo futuro. Ecco le sue parole: "Mi ricordo che avevo fatto la tournée estiva con la prima squadra e poi ero sceso in primavera. Dopo una partita contro la Samp avevo letto le parole ed ero felice ma anche orgoglioso. Se glielo ricorderò? No no, non dirò nulla perché con quella frase ha già dimostrato di avere una buona considerazione di me. Deciderò cosa fare con la Juve, la Cremonese, i miei genitori ed il mio procuratore Andrea D'Amico. Sono juventino fin da piccolo. Sarebbe un sogno indossare quella maglia, ma prima devo capire che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme sono disposto a condividerlo. I giovani devono giocare. Se in una grande o in una piccola non lo so. In Italia le cose stanno cambiando e anche Mancini è disposto a convocarci in Nazionale. Se sono forti i giovani devono giocare. Io mi sento pronto per la Serie A".