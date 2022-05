Mancini: “La delusione ce l’abbiamo ancora dentro ma bisogna ricominciare”

Il Commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio è tornato a parlare dopo la mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini è tornato a parlare dopo due mesi dalla decisione di Palermo, nella partita che ha condannato l'Italia all'esclusione dal prossimo Mondiale in Qatar. Il tecnico degli Azzurri ha parlato in occasione della partita in programma tra Italia e Argentina: "La delusione ce l'abbiamo ancora dentro ma bisogna ricominciare. I tifosi sono ancora attaccati alla Nazionale nonostante quello che è successo. Non dimentichiamo che 11 mesi fa abbiamo vinto un Europeo strameritandolo e che questa squadra ha regalato grandi emozioni. Se valutiamo la questione tecnica, saremmo dovuti andare direttamente ai Mondiali per il gruppo che abbiamo fatto, ma ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato troppo. Con la Macedonia abbiamo preso gol su un rinvio lungo al 92', la squadra non meritava".