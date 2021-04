Under 23, la Juventus pareggia 1-1 con l’Olbia

TORINO – Di seguito riportiamo la cronaca della partita apparsa sul sito web ufficiale bianconero, per la partita tra Juventus Under 23 e Olbia. TANTE OCCASIONI PER LA JUVE, MA 0-0 “Ci sono in palio punti importanti per la zona...

redazionejuvenews

TORINO - Di seguito riportiamo la cronaca della partita apparsa sul sito web ufficiale bianconero, per la partita tra Juventus Under 23 e Olbia.

TANTE OCCASIONI PER LA JUVE, MA 0-0

"Ci sono in palio punti importanti per la zona play-off, le due squadre lo sanno e iniziano questo match con l’obiettivo di indirizzarlo immediatamente nella direzione desiderata. Al 3’ arriva la prima occasione dell’incontro ed è per i sardi: Udoh riesce a prendere il tempo alla retroguardia bianconera, ma a tu per tu con Israel calcia sulla traversa. La Juve non ci sta e un giro di orologio più tardi sviluppa una bella azione sulla destra con un cross di Aké che trova la testa di Rafia, ma il fantasista bianconero non riesce a inquadrare lo specchio. Pochi secondi dopo ci prova anche Brighenti con un destro in diagonale, ma la palla sfila sulla destra dell’estremo difensore dell’Olbia. Al minuto 14 un’altra nitida palla gol per i padroni di casa: Di Pardo sfonda sulla destra e mette in mezzo un pallone rasoterra che Aké impatta molto bene, ma deve fare i conti con un salvataggio nei pressi della linea di porta da parte di Arboleda. La squadra di Mister Zauli continua a spingere sull’acceleratore e al 21’ Rafia è abile a rubare il pallone quasi sulla linea di fondo, ma dopo aver saltato un avversario non riesce a sorprendere Tornaghi che si rifugia in corner. Dieci minuti più tardi i bianconeri avrebbero un’altra opportunità per sbloccare la gara: Anzolin, dalla sinistra, disegna con il sinistro una traiettoria splendida per la testa di Brighenti, ma il numero 11 è sfortunato e vede il suo tentativo uscire di pochi centimetri dal bersaglio grosso. Sul finale ci prova ancora una volta Aké, servito da un filtrante con il contagiri di Ranocchia, ma la sua conclusione accarezza soltanto l’esterno della rete. Nonostante le tante occasioni costruite dalla Juve, le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.

PAREGGIA COMPAGNON IL VANTAGGIO DEI SARDI, 1-1

In avvio di ripresa, però, l’inerzia del match cambia e dopo appena due minuti dall’inizio del secondo tempo l’Olbia passa con la conclusione improvvisa dalla lunga distanza di Biancu, 0-1. I bianconeri provano subito a reagire, ma sono i sardi ad andare più vicini al raddoppio piuttosto che i padroni di casa a trovare il pareggio: al 54’ Udoh serve appena dentro l’area di rigore Ragatzu che, da posizione defilata, calcia ugualmente verso la porta, ma Israel è attento e sventa la minaccia, anche con l’aiuto della traversa. Mister Zauli prova a invertire la tendenza di questo secondo parziale inserendo forze fresche, nello specifico Leone e Marques per Ranocchia e Brighenti. L’Olbia, però, si chiude bene dietro la linea del pallone a difesa del vantaggio acquisito e per i bianconeri è difficile trovare spazi tra le linee. Pochi minuti dopo l’ingresso in campo di Leone e Marques, arriva il momento anche di De Marino e Compagnon per Anzolin e Peeters. La Juve insiste, ma le occasioni da gol (a differenza del primo tempo) non arrivano con la stessa frequenza. Mister Zauli, allora, decide di operare il quinto e ultimo cambio inserendo Vrioni al posto di Rafia. Il peso offensivo dei padroni di casa cresce e al minuto 81 arriva la rete dell’1-1 grazie a una conclusione appena dentro l’area di rigore da parte di Compagnon, leggermente deviata da Arboleda. Alcibiade e compagni provano a trovare il gol del sorpasso fino alla fine, ma dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara che decreta la fine del match".