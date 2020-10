Juventus under23, Ranocchia: “Giocando così i risultati non tarderanno ad arrivare”

TORINO- Filippo Ranocchia, centrocampista della Juventus under23, ha parlato ai microfoni di JTV: “Contro la Lucchese è stata una gara insidiosa, ma l’abbiamo affrontata con tanta determinazione e voglia di vincere. Continuando a giocare così i risultati non tarderanno ad arrivare. Serie C? Sono contento di aver giocato tutte le gare fin qui. La categoria è difficile, i giocatori hanno molta più esperienza rispetto agli under19. Zauli? Con lui c’è un bel rapporto dallo scorso anno. Anche mister Conte, però, ci sta dando una grande mano. Como? Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e la voglia di vincere come abbiamo fatto fino adesso e affrontarla con determinazione per altri tre punti. Modelli? Non ne ho uno in particolare, cerco di rubare qualcosa a diversi giocatori”.