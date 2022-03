Under 19, domani la sfida europea con l’AZ Alkmaar

I ragazzi di mister Bonatti, dopo un grande girone, saranno ospiti della squadra olandese per giocarsi gli ottavi della Uefa Youth League.

Domani i ragazzi dell'Under 19 giocheranno gli ottavi di Youth League contro l'AZ Alkmaar. Andiamo a vedere la presentazione della gara, pubblicata sul sito web ufficiale della Juventus: "Quello che succederà domani alla nostra Under 19 non sarà un evento come gli altri. I ragazzi di Mister Bonatti, solo per la seconda volta nella storia della nostra Under 19/Primavera, si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta della UEFA Youth League. Non si tratta, infatti, di un playoff, come accadde nel 2017, proprio in Olanda, contro l'Ajax, che batté la squadra, allora allenata da Fabio Grosso, per 2-0. Si tratta degli ottavi di finale, cui i bianconeri hanno già partecipato nella "pazza" edizione del 2020, giocandoli ad agosto contro il Real Madrid; ma questa volta vi accedono in virtù del primo posto nel proprio girone, conquistato davanti a Chelsea, Zenit e Malmo.