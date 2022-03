De Ligt: “Per lo Scudetto ci vuole un miracolo, ma siamo migliorati”

Le dichiarazioni del difensore bianconero sul momento della Juventus e sul suo futuro, nell'intervista rilasciata ad un portale olandese.

Insuperabile. Matthijs De Ligt quest'anno sta confermando il suo grande talento, dimostrandosi un grande difensore. In alcune partite è stato un vero e proprio muro e il generale il suo rendimento è notevolmente cresciuto. Senza Giorgio Chiellini, spesso out, ha saputo diventare leader difensivo , guidando i compagni con quella maturità precoce che si era vista quando era un giovanissimo capitano dell'Ajax. Il centrale bianconero ha rilasciato un'intervista al portale olandese Rondo, parlando del momento bianconero.

Queste le sue parole: "A un certo punto credo che fossimo a 14 punti dalla capolista. Poi ci siamo tolti dalla testa lo Scudetto. Ci siamo detti che dovevamo concentrarci per arrivare in Champions League e da quel momento guardiamo partita per partita. Milan, Napoli e Inter stanno continuando a perdere qualche punto e ora ne abbiamo solo 7 di distacco dalla vetta. Ci vorrebbe un miracolo, ma la situazione già è migliore rispetto a 13 partite fa".