Un turno a Ibra e Lukaku, la curva della Juve: “Complimenti per la coerenza”

TORINO- Il Giudice Sportivo si è espresso in giornata in merito alle sanzioni riguardo il prossimo turno di Coppa Italia. Sanzionati anche Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, il primo espulso e il secondo ammonito (quando già diffidato) in occasione del derby di martedì sera. Una giornata sia per lo svedese che per il belga, che non sono invece stati redarguiti per l’accesa discussione avuta nel corso del primo tempo, che tante polemiche ha suscitato in questi ultimi giorni. Una situazione che non è piaciuta alla Curva Sud della Juventus che, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha espresso tutto il proprio disappunto. Al centro delle critiche viene fatto un paragone con le squalifiche comminate negli scorsi mesi ad Alvaro Morata e Carlo Pinsoglio, o al deferimento ricevuto in settimana da Gigi Buffon dopo oltre un mese dalla presunta bestemmia di Parma-Juventus. Di seguito il messaggio dei sostenitori juventini:

“#GiudiceSportivo, #CoppaItalia: una sola giornata di squalifica per #Ibrahimovic e #Lukaku. #Morata per aver semplicemente detto “rigore imbarazzante”, rosso diretto e 2 giornate di squalifica! #Pinsoglio addirittura espulso per “eccesso di esultanza”! Mentre #Buffon dopo un mese, deferito e a rischio squalifica per una presunta bestemmia! Questi si sono minacciati con ogni parola possibile e quasi venuti alle mani davanti all’arbitro e alle telecamere, solo doppio giallo durante la partita, Lukaku poi era già diffidato quindi già doveva scontare una giornata di squalifica, Ibrahimovic invece si è beccato il secondo giallo a partita in corso e quindi pure lui doveva già scontare una giornata di squalifica. Morale della favola, hanno fatto il cazzo che gli pare e piace senza beccare NESSUNA sanzione! Complimenti per la coerenza e per l’equità! VI DOVETE SOLO VERGOGNARE, MAFIOSI!!!”: