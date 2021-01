Juve, Akè si presenta: “Felice di essere qui. Voglio dare tutto per questa maglia”

TORINO – Dopo aver annientato la Spal in Coppa Italia con un secco 4-0 grazie alle reti di Morata, Frabotta, Kulusevski e del subentrato Chiesa, la Juventus ora si appresta ad affrontare un mese intensissimo, dove si giocherà buona parte della stagione. Nelle prossime settimane infatti, i bianconeri dovranno vedersela nel doppio confronto delle semifinali contro l’Inter, passando per la Roma di Fonseca e il Napoli di Gattuso in campionato, per arrivare poi alla sfida contro il Porto nell’andata degli ottavi di Champions. Dunque, gli impegni sono tantissimi e tra infortuni vari e positivi al Covid il rischio di poter restare decimati in alcuni frangenti, può ripresentarsi come accaduto nei mesi precedenti. Proprio per questo la dirigenza della Continassa si sta guardando attorno, nell’attesa di capire se ci possa essere il margine per affondare il colpo in qualche trattativa lampo in questi ultimi giorni di mercato. Il profilo che Pirlo avrebbe espressamente chiesto è quello di un centroavanti, per completare un parco attaccanti non del tutto definito.

Ma intanto, i dirigenti bianconeri hanno messo a segno un importante colpo in ottica futura e arriva direttamente dalla Francia. Stiamo parlando dell’ormai ex baby talento del Marsiglia Marley Akè, finito sotto la Mole nello scambio con Franco Tongya. Il laterale offensivo ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con scadenza al 30 giugno 2025 e si aggregherà al gruppo dell’Under 23. Il gioiello francese ha poi voluto presentarsi ai suoi nuovi tifosi e per farlo ha scelto la via dei social, dove attraverso il suo account Instagram ha postato una foto che lo immortala con la maglia della Juve in mano. Sotto al post poi, il seguente messaggio: “Sono molto contento di essere in questo mitico club che è la Juventus, non vedo l’ora di lavorare duro e di dare tutto per questa maglia. Dunque, lascio il Marsiglia e ringrazio tutte le persone formidabili che ho incontrato lì. Ho lasciato la mia famiglia, ma non pensavo che ne avrei trovata un’altra. Grazie per i vostri incoraggiamenti, sarò sempre un vostro tifoso”.