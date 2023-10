Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera allenata da Massimiliano Allegri scende in campo a Milano per la sfida contro i rossoneri allenati da Stefano Pioli

La Juventus sta per scendere in campo a San Siro contro il Milan nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di SerieA. Allegri dovrà fare a meno questa sera di Danilo, infortunato con il Brasile, e di Pogba e Fagioli, squalificati per le note vicende che li hanno coinvolti.