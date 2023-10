Juve, Repice: “Serve maggiore rispetto per Allegri. Allenatore vincente”

Francesco Repice, ospite a TvPlay, ha parlato della sfida tra Milan e Juventus. Ecco le sue parole: "Gli infortuni non contano proprio nulla in queste gare. Chi entra in campo domenica sera, entra a San Siro per giocare una gara come Milan-Juve ( che negli anni novanta è stata la sfida più importante del mondo) davanti a 90 mila persone. Gli infortuni capitano, proprio per questo presidenti, che non hanno i soldi, ad allestire delle rose molto lunghe".