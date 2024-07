UFFICIALE – Turicchia passa in prestito dalla Juve al Catanzaro

Riccardo Turicchia lascia la Juventus: come ufficializzato sul sito ufficiale del club, il calciatore passa a titolo temporaneo al Catanzaro

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto il trasferimento a titolo temporaneo al Catanzaro di Filippo Turicchia. Il classe 2003, dopo due stagioni in forza alla Next Gen, si metterà alla prova nel più probante campionato di Serie B.

Le parole di Turicchia

Dopo il passaggio in Calabria, il calciatore ha parlato per la prima volta da giocatore del Catanzaro: “Sono felicissimo di far parte di questa grande squadra. Se ho avuto questa opportunità lo devo alla Juventus, che in sei anni mi ha trasmesso molti valori e insegnato tantissimo, soprattutto a dare sempre il massimo. Mi ispiro a Mattia De Sciglio, durante gli allenamenti gli ho parlato e chiesto consigli. Sono un calciatore abbastanza tecnico, di corsa. Un terzino sinistro ma negli anni ho giocato anche a destra. Cercherò di dare sempre il 100 per cento quando indosso la maglia ed entro in campo”.