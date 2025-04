UFFICIALE – Scanavino lascia GEDI: il motivo è la Juventus

Maurizio Scanavino non è più il presidente di GEDI: nel comunicato ufficiale del gruppo editoriale, si spiega come il motivo sia la Juventus

Attraverso una nota ufficiale dello stesso gruppo editoriale, è stato comunicato come Maurizio Scanavino non sia più il presidente di GEDI. Come spiegato nello stesso, il motivo che avrebbe spinto l’amministratore delegato della Juventus a questa decisione sarebbe lo stesso impegno con il club bianconero. Di seguito la nota ufficiale di GEDI.

La nota su Scanavino

"Il Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale riunitosi in data odierna ha nominato Paolo Ceretti consigliere di amministrazione e Presidente della Società, in sostituzione di Maurizio Scanavino, che lascia GEDI per concentrarsi sui suoi impegni in Juventus".