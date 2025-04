Juventus-PSG: offerta pazzesca in arrivo per... / Calciomercato

Nuovi aggiornamenti riguardanti il calciomercato della Juventus e quello che potrebbe succedere da qui al prossimo anno

L’era Tudor è iniziata. Non sappiamo quanto durerà, il tecnico croato ha firmato un contratto di soli due mesi e la permanenza è vincolata ad un sacco di fattori legati e al campo e all’extra campo. C’è la qualificazione in Uefa Champions League da centrare, su quello non si scappa. E poi ci saranno le riflessioni che la società maturerà: aprire un nuovo ciclo? Dare vita a una nuova rivoluzione dopo quella – mancata – di Thiago Motta? Oppure continuare con un tecnico che ha lo spirito juventino nel DNA? Tante domande, poche risposte. E, in mezzo a tutto questo, c’è il calciomercato che si muove e non sta mai fermo. Il PSG, ad esempio, si sta muovendo eccome. E lo sta facendo anche, tra le altre cose, intavolando continui contatti con la Juventus. Per Kolo Muani, il cui destino è ancora avvolto nel mistero, ma anche perché piace un giocatore bianconero.

PSG chiama Juventus: ecco l’asse di calciomercato

Torniamo per un attimo a Tudor. L’allenatore ha cambiato modulo ma ha fatto subito capire di voler puntare su alcune certezze. Una di queste, che certezza lo è diventata un po’ alla volta, è Kephren Thuram. Il centrocampista si è preso la titolarità e nemmeno Tudor gliel’ha tolta: contro il Genoa si è messo lì, davanti alla difesa, e ci è rimasto per 90 minuti. Dopo una fase di ambientamento, il francese si è letteralmente preso la Juve che ora non può rinunciarvi. Cosa che ha attirato gli occhi di alcuni club come, ad esempio, per l’appunto, il PSG. Luis Enrique chiede un centrocampista capace di fare ambo le fasi, Thuram appare il profilo perfetto. I due club sono in contatto già per Kolo Muani e presto potrebbe sbucare fuori, quindi diventare offerta, il tema Thuram. La Juventus, se vuole continuare a puntarci, dovrà fare muro.