UFFICIALE – Montemurro rinnova con la Juventus Women

L’annuncio arriva poco prima dell’avvio ufficiale della stagione, prima della sfida con le kazake dell’Okzhetpes contro cui comincerà la terza spedizione europea guidata da Montemurro. Europa che ha regalato al binomio Juventus-Montemurro alcune delle emozioni più belle. Alla prima esperienza alla guida delle bianconere sono arrivati i quarti di finale, superando un girone di ferro, dimenticando la paura e sostituendola con la voglia di spingersi lì dove non si era mai arrivati. In quella stessa stagione in bacheca Scudetto, Supercoppa italiana e Coppa Italia, per la prima volta conquistati tutti nello stesso anno. Il treble da consegnare alla storia, conseguenza di un’identità di squadra che rappresenta il più bello dei frutti del lavoro svolto.