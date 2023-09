Juventu Women: Ferrero in visita prima della trasferta Champions

La Juventus ha chiuso le prime tre giornate di campionato prima della sosta con 7 punti, frutto di due vittorie ed un pareggio. Una partenza decisa della squadra di Allegri , che ha mostrato miglioramenti ad ogni partita, e che ora avrà due settimane per preparare al meglio il ritorno in campo dopo le Nazionali, al netto degli assenti che raggiungeranno le rispettive selezioni.

Se la prima squadra è a riposo, lo stesso non si può dire per quella femminile, che mercoledì inizierà il suo cammino nella Women's Champions League: le ragazze di Mister Montemurro, si giocheranno in una partita secca le chance per proseguire il percorso nelle fasi di qualificazione ai gironi della competizione, e giocheranno a Francoforte contro le kazake dell’Okzhetpes. Chi passerà il turno se la vedrà con la vincente di Eintracht Francoforte-Slovacko, per continuare il suo percorso.