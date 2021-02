Ufficiale: Marsiglia, un ex Juventus è il nuovo presidente del club

Rivoluzione in casa Marsiglia

TORINO - Rivoluzione totale in casa Marsiglia: il club ha cambiato proprietà affidandola a Pablo Longoria , ex osservatore dell’Atalanta e responsabile scouting di Sassuolo e Juventus (quest’ultimo ruolo ricoperto da Longoria dal 2015 al 2018). Queste le parole dell'ormai ex presidente Franck McCourt: "Questo è un nuovo capitolo per l’Olympique Marsiglia, mi impegnerò per renderlo un vero successo. L’esperienza di Pablo Longoria come direttore sportivo e talent scout è pari solamente al suo amore per questo gioco. La sua priorità principale sarà riportare il calcio al centro dell’OM". Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club: "Pablo Longoria è nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Olympique de Marseille. L'allenatore di fama internazionale Jorge Sampaoli è nominato capo della prima squadra. Frank McCourt si reca a Marsiglia per incontrare gruppi di fan e leader locali. L'Olympique de Marseille apre oggi un nuovo capitolo della sua grande storia. Pablo Longoria è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'OM, ​​in sostituzione di Jacques-Henri Eyraud, e Jorge Sampaoli è stato nominato allenatore della prima squadra del club".

Poi ancora: "Pablo Longoria, che ricopre la carica di Direttore del calcio per l'OM dal 3 agosto 2020, diventa presidente del comitato esecutivo e presidente dell'OM, ​​con effetto immediato. In quanto tale, Longoria sarà responsabile della gestione del club, sia dal punto di vista sportivo che economico. In precedenza ha lavorato come reclutatore al Newcastle United FC in Inghilterra, Recreativo de Huelva in Spagna, Sassuolo Calcio e Atalanta BC in Italia. Dal 2015 al 2018 è stato Recruitment Manager e Scouting Manager della Juventus FC, poi, come Direttore Sportivo del Valencia CF, ha contribuito direttamente al ritorno del Valencia sulla scena europea con un ritorno in Champions League. Della UEFA e ottenendo un trofeo. A seguito della nomina di Longoria a Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente di OM, Jacques-Henri Eyraud si è dimesso dalle sue attuali responsabilità e entrerà a far parte del Consiglio di Sorveglianza di OM".