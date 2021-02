Ufficiale: la Roma ha il suo nuovo segretario generale: è l’ex Juve Maurizio Lombardo

Maurizio Lombardo cambia club

TORINO - La Roma , sul proprio sito web ufficiale, ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Lombardo , ex dirigente della Juventus , come segretario generale del club giallorosso. Questo il comunicato della società: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Maurizio Lombardo dal 1° marzo sarà il nuovo Chief Football Operating Officer del Club. Il dirigente, che riporterà al General Manager Sport, Tiago Pinto, si occuperà del coordinamento di tutta l’Area Sport, svolgendo inoltre un ruolo di rappresentanza presso istituzioni sportive nazionali ed internazionali. Lombardo, nato a Trieste nel 1974, ha iniziato la propria carriera nella Triestina Calcio nel 1999 come Youth Academy Secretary. Dal 2011 al 2020 è stato il General Secretary della Juventus FC, ruolo che aveva ricoperto anche al Brescia Calcio dal 2004 per sette anni".

Bianconeri, intanto, che si preparano per la sfida di campionato di domani contro l'Hellas Verona. Queste le parole del tecnico Pirlo in conferenza stampa: "Il Verona va affrontato nel migliore dei modi, ci aspetta una partita difficile e molto fisica contro una squadra che fa un buonissimo calcio uno contro uno. Rispetto alla gara d’andata hanno aggiunto dei giocatori e ci attende un match molto tosto. Non dovremo farci sorprendere dalla loro fisicità, giocano un calcio particolare tipo quello dell’Atalanta e ci verranno addosso dal primo minuto e fino al 90’. Dovremo giocare l’uno per l’altro e attaccare gli spazi. Degli infortunati non recupero nessuno, l’unico che ritorna a disposizione è Rabiot che ha scontato la squalifica e ci permetterà di avere un centrocampista in più da ruotare in mezzo al campo. Dragusin? Sì, può essere un’opzione. Kulusevski sta giocando tanto, in questo momento gli chiediamo un gioco leggermente diverso dalle sue caratteristiche e lo può fare bene. Morata e Dybala non sono ancora a disposizione: Alvaro deve stare a risposo fino a domenica mentre per Paulo faremo delle valutazioni con lo staff medico per farlo rientrare il prima possibile. Non è a rischio operazione. Bernardeschi domani ha tante possibilità di poter giocare dall’inizio".