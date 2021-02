Under 19, la Juventus batte la Fiorentina 3-0

La Juventus batte la Fiorentina

TORINO - Nella giornata di ieri è stato disputato il match del campionato Primavera 1 tra Juventus e Fiorentina. Di seguito riportiamo la cronaca del sito ufficiale bianconero: "Il match parte subito su ritmi alti e la prima a rendersi pericolosa, dopo appena due giri di orologio, è la formazione di Alberto Aquilani (in tribuna a Vinovo perché squalificato e sostituito da Marcello Quinto) con la conclusione di Munteanu, ben respinta da Garofani. Sulla ribattuta il primo ad arrivare sul pallone è Spalluto che segna, ma si vede annullare il gol per fuorigioco. Dopo questo primo squillo viola, il pallino del gioco lo prende in mano la Juve e al minuto 8 passa in vantaggio con la rete del solito Marco Da Graca, abile a sfruttare una grave disattenzione dell’estremo difensore toscano e a mettere in porta l’1-0. Bianconeri che, poi, vanno vicini al raddoppio con Soule poco prima della mezz’ora: l’argentino classe 2003, dopo aver ricevuto palla tra le linee, arriva al limite dell’area e lascia partire un tiro a giro con il mancino che costringe Ricco ad allungarsi sulla sua destra per deviare in calcio d’angolo. L’occasione più nitida per il 2-0, però, capita all’autore del primo gol. Al 35’ Sekulov trova Da Graca libero in area di rigore , ma il numero 9 bianconero chiude troppo la conclusione e vede così sfumare una buona opportunità. Questa è, di fatto, l’ultima occasione della prima frazione.

La ripresa riparte con un’occasione a testa. La Juve ci prova con Sekulov, la Fiorentina con Di Stefano (entrato insieme a Tirelli al posto di Spalluto e Neri in avvio di secondo tempo). Come successo nei primi 45’ di gioco, la Juve trova dopo pochi minuti la via del gol. Il 2-0 è firmato da Ntenda. L’esterno sinistro inizia l’azione partendo dalla sua metà campo, scambia con Soule ben posizionato al limite dell’area e chiude questa splendida azione mettendo alle spalle di Ricco. Da questo momento in avanti la Juve può gestire il doppio vantaggio e nonostante i tentativi ospiti di riaprire la partita, la squadra di Mister Bonatti si chiude molto bene in fase difensiva non concedendo chiare occasioni da gol ai toscani. Molto buono anche l’impatto dei diversi bianconeri subentrati dalla panchina per portare nuova freschezza e vivacità in campo. E nel secondo dei quattro minuti di recupero arriva anche il tris grazie al perfetto assist del neo entrato Maressa per Da Graca che, puntuale come sempre, chiude definitivamente l’incontro, 3-0".