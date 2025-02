UFFICIALE – La Juventus cede Scienza all’Empoli

La Juve ha ufficializzato la cessione a titolo definitiva del calciatore della squadra U20, Michele Scienza, il quale si trasferirà all'Empoli

Tramite i propri canali ufficiali, la Juventus ha comunicato la cessione a titolo definitivo del calciatore in forza alla squadra U20 bianconera, Michele Scienza. Di seguito il comunicato del club.

"La carriera di Michele Scienza proseguirà in Toscana. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 2006, piemontese d'origine, all'Empoli. Bianconero dal 2020, Michele ha totalizzato 44 presenze in Primavera, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Presenze condite da 9 reti, di cui 7 messe a segno in campionato e 2 nella Coppa Italia di categoria. Sono state ventuno, invece, le gare giocate nell'Under 17 bianconera, impreziosite da due marcature. Buona fortuna per il futuro, Michele!".