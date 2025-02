Giovanili: Fuscaldo rientra alla Juve Next Gen, Scienza va all’Empoli U20

Il calciomercato di gennaio è terminato: la Juve nell'ultima giornata ha ufficializzato diverse operazioni inerenti alle formazioni giovanili

Il calciomercato di gennaio è terminato e per la Juve è stato un mese ricco di emozioni. Il club bianconero nell’ultima giornata ha ufficializzato diverse operazioni inerenti alle formazioni giovanili. Fuscaldo è infatti tornato alla Next Gen dal prestito all’Empoli. Ecco il comunicato: “Dopo la prima metà della stagione 2024/2025 trascorsa in prestito all’Empoli, nella formazione Under 20, Matteo Fuscaldo rientra alla base. Il portiere classe 2005, nato a Busto Arsizio, torna alla Juventus dove proseguirà la stagione in corso. Dopo quella al Monza tra l’agosto del 2022 e il gennaio del 2023, ora si chiude anche la sua seconda avventura in prestito, in questo caso in Toscana. Bentornato, Matteo!”.

Juve U20, Scienza all’Empoli: il comunicato

A fare il percorso opposto è stato invece Scienza, che si è trasferito dall’Empoli U20. Ecco il comunicato: “La carriera di Michele Scienza proseguirà in Toscana. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 2006, piemontese d’origine, all’Empoli. Bianconero dal 2020, Michele ha totalizzato 44 presenze in Primavera, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Presenze condite da 9 reti, di cui 7 messe a segno in campionato e 2 nella Coppa Italia di categoria. Sono state ventuno, invece, le gare giocate nell’Under 17 bianconera, impreziosite da due marcature. Buona fortuna per il futuro, Michele!”. Nel frattempo arriva un annuncio da brividi: Spalletti alla Juventus…