UFFICIALE – Facundo Gonzalez è un nuovo giocatore della Juventus

La Juventus ha ufficializzato il secondo colpo della sessione di mercato: dopo Timothy Weah, i bianconeri hanno annunciato l'acquisto di Facundo Gonzalez , difensore classe 2003 del Valencia, e Campione del Mondo con l'Uruguay Under 20. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus sul suo sito internet.

Nato a Montevideo, il giovane difensore classe 2003 inizia a giocare a calcio da molto piccolo. Dopo aver lasciato l'Uruguay a quattro anni, per trasferirsi in Spagna, si accasa all'Unión Deportiva Vista Alegre di Castelldefels. A nove, poi, passa all'Espanyol ed è lì che, di fatto, si forma calcisticamente.

Otto annate dopo - nel luglio del 2019 per la precisione - approda appena sedicenne al Valencia, club con il quale totalizza 37 presenze in Seconda Squadra, di cui 17 soltanto nell'ultima stagione disputata. Nel complesso quella 2022/2023 è un'annata estremamente positiva per lui, soprattutto se allarghiamo lo sguardo anche alla Nazionale.