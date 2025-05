Juve, ansia Cambiaso: attesa per l’esito degli esami. Le ultime novità sugli infortunati

Dalle condizioni di Cambiaso fino ai tempi di recupero di Vlahovic e Koopmeiners: le ultime novità sugli infortunati della Juve

Per tutta la Juve la partita contro il Bologna era una sfida importante ma per Cambiaso aveva di certo un sapore speciale. Il terzino italiano, infatti, ha giocato in maglia rossoblù ed era quindi pronto a dimostrare il suo valore contro i suoi ex compagni di squadra. E l’esterno bianconero ci è riuscito: tante giocate di classe e pure un gol, annullato però dal VAR. Proprio in occasione di quel tiro in porta Cambiaso ha sentito tirare un muscolo e dopo essere rimasto per qualche minuto in campo è poi stato sostituito. Al termine della partita Tudor in conferenza stampa non si è voluto sbilanciare sulle sue condizioni: non resta quindi che attendere l’esito degli esami strumentali.

Juve, le ultime novità sugli infortunati

Brutte notizie quindi per la Juve, che rischia di dover fare a meno di Cambiaso in questo finale di stagione. E gli altri? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tudor spera di recuperare per la Lazio sia Vlahovic che Koopmeiners, mentre è più difficile pensare di vedere in campo Gatti così come lo stesso Cambiaso. Nel frattempo si può già cominciare a delineare quella che potrebbe essere la Juve per il 2026: una formazione fortissima