UFFICIALE – De Winter in prestito al Genoa

La Juventus scenderà questa sera in campo congro l' Atalanta per l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, in programma il 20 agosto contro l'Udinese al Friuli di Udine. Massimiliano Allegri dovrebbe schierare questa sera la formazione titolare, ed inizierà a fare delle scelte sulla rosa del prossimo anno.

Cristiano Giuntoli sta contribuendo con il suo lavoro, ed è in questo senso ufficiale il passaggio di Koni De Winter al Genoa, in prestito, con diritto di riscatto . Questo il comunicato.

Inizia quindi una nuova avventura per il classe 2002, chiamato ad un'altra sfida in serie A dopo il campionato scorso vissuto con l’Empoli. De Winter, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Zulte Waregem, è approdato in bianconero nell’estate del 2018, fino ad arrivare a bagnare l’esordio in prima squadra nel match di Champions League contro il Chelsea del 23 novembre 2021. Ha partecipato alla recente tournèe negli Stati Uniti durante la preparazione estiva e ora è pronto a scrivere una nuova pagina della propria carriera.