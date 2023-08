Mercato Juve / Sta circolando una voce clamorosa: “Addio pure a…”

Ore caldissime in casa Juventus. E non solo per quanto concerne le temperature che anche a Torino sono in aumento netto, con l'avvicinarsi di Ferragosto. Alla Continassa si ragiona di futuro e di calciomercato. Allegri sa bene che serve qualcosa di importante da qui all'inizio del campionato e Giuntoli sta lavorando da giorni proprio in questo senso. Adesso, si ragiona di entrate e di uscite. Ma i passi da portare a termine sono ancora parecchi prima che al rosa possa essere chiamata "completa". Per fare il punto della situazione su tutto quello che sta succedendo, abbiamo realizzato una nuova raffica con tutte le novità, da leggere in pochi secondi. Senza perdere tempo, quindi, iniziamo subito dalla prima news per poi scorrerle via via tutte quante <<<