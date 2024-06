UFFICIALE – Cherubini lascia la Juventus: la nota del club

Federico Cherubini non sarà più il direttore generale della Juve: il club bianconero ha ufficializzato e salutato il suo ormai ex dirigente

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha ufficializzato l’addio di Francesco Cherubini, da oggi non più dirigente del club bianconero. Ecco il comunicato della società: “Dopo dodici anni, ricchi di soddisfazioni e successi, il prossimo 30 giugno si chiuderà l’avventura di Federico Cherubini alla Juve. Un viaggio, iniziato nel 2012, che ha visto Cherubini arrivare in bianconero dal Foligno e l’ha portato a occuparsi a tutto tondo del mondo Juventus. Diverse vesti, ma un unico filo comune in ogni ruolo ricoperto: competenza e professionalità. Con queste due parole possiamo riassumere i dodici anni alla Juventus di Federico che ringraziamo per il lavoro svolto facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro”.