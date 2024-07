UFFICIALE – Borasio e Ceppi firmano per la Juventus

Borasio e Ceppi, calciatori classe 2008 della Juventus, hanno firmato ufficialmente il loro primo contratto professionistico con i bianconeri

In attesa che arrivi quella per Michele Di Gregorio, attesa tra oggi e domani, e per Khephren Thuram, possibile la prossima settimana, la Juventus ha ufficializzato l’accordo con altri due giocatori. In questo caso parliamo di due elementi della linea verde, anzi verdissima. Come riportato sul sito del club, i giovani Benit Borasio e Paolo Ceppi, calciatori classe 2008, hanno firmato il loro primo contratto professionistico con i bianconeri.

La nota della Juventus

“Benit Borasio e Paolo Ceppi difficilmente dimenticheranno questo momento. I due classe 2008, entrambi centrocampisti, hanno firmato il loro primo contratto da professionisti con la Juventus fino al 2027. Borasio è bianconero dal 2020 e Ceppi dal 2022 e in questa stagione, con l’Under 16 di Claudio Grauso, sono stati protagonisti della cavalcata che li ha visti chiudere al primo posto la regular season fermandosi, poi, ai quarti di finale dei play-off contro la Sampdoria. In questa nuova annata Benit e Paolo sono pronti al salto di categoria in Under 17. Un’annata iniziata con due importanti firme sul loro futuro che sarà ancora a tinte bianconere. Complimenti, ragazzi!”