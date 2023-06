Ufficiale, Asensio lascia il Real Madrid: occasione per la Juventus

La stagione oramai volge al termine e la Juventus è pronta a tuffarsi nel calciomercato. I bianconeri dovranno cambiare molti calciatori, sia per esigenze di squadra che per scadenze naturali di contratto. In avanti, Angel Di Maria saluterà la compagine bianconera dopo una solo stagione, e su quella corsia, la Vecchia Signora è pronta ad investire per un nuovo innesto, che potrebbe essere Marco Asensio . Lo spagnolo, proprio oggi, ha annunciato l'addio dal Real Madrid , dopo sette stagioni.

Ecco il comunicato dei Blancos: "Il Real Madrid vuole esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a Marco Asensio, un giocatore che ha difeso il nostro stemma e i nostri colori per sette stagioni. È entrato a far parte del Real Madrid quando aveva solo 20 anni e ha fatto la storia come parte di una squadra coinvolta in una delle nostre epoche di maggior successo. Marco Asensio ha alzato 17 trofei al Real Madrid: 3 Coppe dei Campioni, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe Uefa, 3 titoli LaLiga, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole. Come madridisti non dimenticheremo mai la sua carriera e la sua condotta eccezionale durante tutto questo tempo. Il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa e auguriamo a lui e a tutta la sua famiglia buona fortuna in questo nuovo capitolo della sua carriera".