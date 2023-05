Juve, dalla Spagna: Asensio divorzia dal Real Madrid

L'attaccante spagnolo chiedeva sostanzialmente un aumento di stipendio e anche più spazio in squadra, cosa che con Ancelotti non stava trovando ultimamente. Il divorzio è quindi inevitabile. Il tecnico italiano aveva già messo in chiaro che non avrebbe fatto ulteriori sforzi nei suoi confronti. Al momento il giocatore piace in Serie A: tra i club interessati ci sarebbe proprio la Juventus anche se al momento le squadre inglesi sembrano essere in pole position, con l'Aston Villa in forte pressing.