Calciomercato Juve / News folle: Lukaku bianconero! Vlahovic…

La Juve sembra assolutamente indirizzata nel voler scegliere Giuntolicome capo di una rivoluzione che dovrà senza dubbio partire da una sessione di calciomercato significativa. Sia per quel che riguarda le entrate, che per quel che concerne le uscite. In questo senso possiamo dire che è ancora tutto in ballo. Lui vuole Torino e in un modo o nell'altro, da quelle parti, assicurano che l'affare andrà in porto. La Juve, vuole aspettare ancora sette giorni.