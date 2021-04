Ufficiale, Agnelli si dimette da UEFA ed ECA: sarà vicepresidente della Super League

Agnelli si dimette da UEFA ed ECA e diventa vicepresidente della Super League

TORINO - Ora è ufficiale: Andrea Agnelli si è dimesso da membro del comitato UEFA e da presidente dell'ECA. Come lui, anche i rappresentanti dei 12 club membri che questa notte hanno annunciato con comunicati congiunti la creazione del torneo più importante al mondo, la Super League. Questo il comunicato sul sito web della Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. annuncia la sottoscrizione di un accordo con altri top club europei, ossia Associazione Calcio Milan S.p.A., Arsenal Holdings Limited, Club Atlético de Madrid S.A.D., Chelsea Football Club Limited, Football Club Barcelona, F.C. Internazionale Milano S.p.A., The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Manchester City Football Club Limited, Manchester United Football Club Limited, Real Madrid Club de Futbol e Tottenham Hotspur Limited, per la creazione di una nuova competizione calcistica europea, la Super League. I club hanno concordato di partecipare alla Super League con un progetto di lungo termine. È previsto che altri top club europei aderiscano al progetto Super League, così da costituire un nucleo di club composto da un numero massimo di 15 membri fondatori permanenti, ai quali, in ciascuna stagione sportiva, si aggiungeranno altri club secondo un processo di ammissione, per un totale di 20 club".