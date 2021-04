News Juve – Nasce la Superlega: tutto quello che c’è da sapere

L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella giornata di ieri. Un vero e proprio scisma che rischia di stravolgere il calcio per come lo conosciamo. Dodici top club europei (fra i quali la Juventus e le due milanesi) sono pronti a creare un nuovo torneo che prenda il posto della Champions League e garantisca introiti moltiplicati. Decisione presa nonostante la UEFA minacci di escludere queste società ribelli da qualsiasi altra competizione. Scopri come funzionerà la Superlega, chi dovrebbe coinvolgere e quali conseguenze potrebbe avere<<<