Udogie: “In Italia poca fiducia ai giovani, al Mondiale 2026…”

Destiny Udogie, difensore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a SportWeek. Ecco le sue parole: "In porta non c'è storia, Donnarumma. In difesa: Bastoni, Okoli e Scalvini. A centrocampo facciamo Tonali con Barella e uno tra Frattesi o Pellegrini, più il secondo. Esterno destro Bellanova. A sinistra? Io, o Dimarco che sta facendo molto bene. Davanti Scamacca e Raspadori. Convocazione in azzurro? Ci spero, e sono abbastanza tranquillo. Se continuo a giocare così, sono sicuro che mi chiamerà. Nelle Under azzurre mi hanno sempre chiamato, quindi...".