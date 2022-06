Udogie: “Fa piacere essere accostato a club di primo livello”

Destiny Udogie, terzino dell'Udinese, ha analizzato la stagione appena conclusa, parlando anche del suo futuro.

redazionejuvenews

Destiny Udogie, difensore dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb, toccando diversi temi. Ecco le sue parole dopo i sorteggi del calendario della Serie A 2022-23, dove i friulani cercheranno di migliorare il risultato della scorsa stagione, con un nuovo allenatore- Sottil- e diversi acquisti: "Sarà un campionato come sempre competitivo e tirato fino in fondo. Se il campionato verrà dominato dalle solite squadre? Sicuramente sì: Inter, Milan, Juve Napoli e Roma. Però attenzione anche ad altre squadre molto competitive come Lazio, Atalanta e Fiorentina".

Sulle prospettive dell'Udinese nella prossima stagione e sulla Nazionale di Roberto Mancini, visto che il classe 2002 potrebbe entrare a breve nel giro degli azzurri, magari già nelle prossime qualificazione per i campionati europei del 2024, che inizieranno dopo il Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre, considerando l'ottima stagione appena conclusa, condita anche da cinque gol e diversi assist, oltre ad una titolarità indiscussa sulla fascia sinistra del club bianconero: "Vedremo cosa succederà tra arrivi e partenze, ma di certo la società allestirà una squadra come sempre competitiva e sono sicuro che si toglierà delle belle soddisfazioni. La Nazionale italiana? Farò di tutto per farmi apprezzare dal mister, è un obiettivo cui tengo in modo particolare".

Sul calciomercato, visto che l'ex Hellas Verona è stato nel mirino delle big di Serie A, in primis la Juventus che ha cercato di acquistarlo nelle scorse settimane per il dopo Alex Sandro, ma la proprietà friulana, con il dirigente Marino in prima linea, ha bloccato la cessione del terzino italiano, almeno per questa stagione, rimandando tutti i discorsi per un trasferimento nella prossima sessione di calciomercato: "Fa molto piacere essere accostati a club di primissimo livello. Io la vivo serenamente e pensando al campo. Al mercato pensano i miei agenti che conoscono il mio pensiero ed hanno la mia totale fiducia".