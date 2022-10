Golden Boy 2022, svelati i top 20: c’è Fabio Miretti

Fabio Miretti, calciatore della Juventus, è stato inserito nella lista dei venti finalisti per il premio Golden Boy 2022.

Continua la corsa verso il premio Golden Bot 2022 per Fabio Miretti. Il centrocampista italiano, protagonista nell'inizio di stagione con la Juventus, è rientrato nella top 20 per il premio, insieme a calciatori del calibro di Bellingham, Camavinga e Musiala. Come calciatori della Serie A, presenti, oltre al talentino bianconero, anche Zalewski, rivelazione della Roma, Udogie e Scalvini, gioiellini rispettivamente di Udinese e Atalanta.