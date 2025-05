Delusione Udinese, Lovric: “La Juve è forte, vogliamo mostrare una reazione”

Le parole del centrocampista dell'Udinese Lovric dopo la sconfitta contro il Monza: testa alla sfida contro la Juve

Brutta sconfitta per l’Udinese di Runjaic, battuta 2-1 dal Monza già retrocesso. Al termine della partita il centrocampista bianconero Lovric ha detto: “Purtroppo non possiamo essere contenti oggi. Volevamo vincere davanti ai nostri tifosi ma non ci siamo riusciti, c’è poco da dire. Vogliamo chiudere bene la stagione nelle ultime due partite. Oggi era una partita importante per noi, ma non abbiamo vinto. Adesso abbiamo due partite importanti e vogliamo prepararle bene. Andremo lì per dare il 100%, sappiamo che la Juve è forte, ma abbiamo già fatto vedere che ce la possiamo giocare contro le big. Vogliamo mostrare una reazione“.

Udinese, le parole di Runjaic

Runjaic ha invece aggiunto: "Oggi abbiamo giocato male, la conseguenza di questa prestazione è la sconfitta, si può perdere ma si deve giocare meglio. Non siamo certo il Manchester City ma in casa, contro l'ultima in classifica, dobbiamo riuscire a vincere. Si vince in 11 e si perde in 11. Oggi non eravamo al nostro livello. Nella ripresa ho pensato di alzare la pressione perché il Monza non ci aveva creato grattacapi, inserendo Lucca e Lovric. Non si è rivelata la scelta vincente, nonostante lo splendido gol di Lucca e le sue giocate di testa. Ci spiace per i nostri tifosi per questa sconfitta e per come è maturata. Non voglio commentare la scelta di aver lasciato Sanchez in panchina tutta la gara".