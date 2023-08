News Juve / Che bomba! Se Allegri non vince, ecco chi arriva in panchina

Nuove voci e indiscrezioni sembrano raccontare in maniera molto chiara quello che potrebbe succedere dovesse saltare Allegri

Che succede se Allegri non vince? Posta così, la domanda è abbastanza vaga. Nel senso che può significare tutto e niente. E di sicuro, c'è solamente il fatto che attualmente sulla panchina bianconera c'è proprio Max. In questo senso, possiamo dire che sono molti i tifosi della Juventus che avrebbero preferito un cambio di guida tecnica. Ed il motivo, risiede principalmente nei risultati, ancor prima che nel gioco mostrato nella scorsa stagione. Sicuramente deludente.

Juventus, quale futuro per Massimiliano Allegri? — Anche per questo motivo, al termine dello scorso campionato, sono in molti ad essersi affannati nel dire che Allegri sarebbe dovuto andare via per essere sostituito da qualche altro tecnico, più capace e più vincente di lui. La Juve, ha fame.

Questo cambio di rotta non è avvenuto eppure l'attenzione sul tecnico bianconero rimane massima. In special modo per quel che concerne il prossimo futuro. La Juventus - per intenderci - non deve lottare per una qualificazione in Champions League. Ma per vincere lo scudetto. E nel caso non ci riuscisse, molto probabilmente, il cambio in panchina stavolta sarebbe quasi automatico. Chi arriverebbe a quel punto? Noi, abbiamo pochi dubbi.

L'equazione sarà anche povera ma ha assolutamente senso. Il tecnico che secondo noi (e secondo molti bene informati) potrebbe prendere il posto di Allegri sarebbe Conte. Un leader, uno che conosce alla perfezione l'ambiente bianconero e, soprattutto, un vincente. Il tecnico è attualmente libero, ma scalpita per tornare ad allenare in Italia. Per ora queste sono solamente voci e qualche chiacchiera. Ma non è assolutamente escluso che, già a gennaio, si possano fare ragionamenti simili in vista della stagione seguente.