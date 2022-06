Di Gennaro: “Di Maria, Pogba e Zaniolo non bastano per lo Scudetto”

Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi caldi del momento, soprattutto per quanto riguarda il mercato. Il destino di Paulo Dybala sembra sia quello di andare all'Inter, ma la trattativa è in stallo. Il club nerazzurro infatti deve prima liberarsi di qualche altro ingaggio pesante: "Credo sia stata fatta un'offerta, ma hanno necessità di fare qualcosa in uscita. Se andasse via Skriniar poi dovrebbero sostituirlo, è arrivato Lukaku, quindi Dybala può attendere. Certo, così possono inserirsi altri come la Roma o il Milan, che tatticamente sarebbe anche meglio per lui. C'è anche un discorso fisico per Dybala, sono quasi due anni che non gioca come prima. 7.5-8 è l'offerta che ha rifiutato dalla Juventus ma era importante. Dybala arriva se partono Dzeko e Sanchez, non solo per un discorso economico ma anche di spazi. Sarebbe difficile altrimenti gestire tutte quelle personalità in attacco".