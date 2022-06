Braghin: “La Juve punta sulle giovani, Arianna Caruso è un esempio”

Stefano Braghin , Head of Juventus Women , ha rilasciato una lunga intervista a Goal. Il dirigente ha parlato dell' attrattiva del calcio sulle bambine : " Cominciano a imparare, a fare paragoni tra la Champions League maschile e quella femminile , a sperare un giorno di giocarci . Possono vedere le varie fasi. Quando si gioca in certi stadi o con un determinato numero di spettatori. Le giovani calciatrici vogliono iniziare a giocare. I numeri stanno crescendo molto rapidamente. Ora dobbiamo essere bravi come sistema a mantenere alti gli standard e a farle crescere velocemente".

Un esempio fra tutte della fiducia data alle giovani nelle Women: "La calciatrice con più presenze nella Juventus è Arianna Caruso, che ha 22 anni. Ha iniziato a giocare qui a 17 anni e ha disputato 136 partite, quindi non abbiamo paura di dare la possibilità ai giovani. Quello che dico spesso nelle mie interviste è che non capisco davvero questa differenza che si fa tra vecchi e giovani, perché per me l’unica differenza nel calcio è buona o non buona. Se sei bravo e giovane anche meglio. Nella prima partita di Champions League contro il Servette a Ginevra avevamo otto giocatori under 23 in campo. Per una squadra molto nuova, non è male".