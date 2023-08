Tutto fatto tra Zakaria ed il Monaco: atteso l’ultimo ok

Il giocatore svizzero attende solo l'ultimo ok e poi si trasferirà nel Principato di Monaco per giocare la Ligue 1

La Juventus ha giocato ieri la penultima amichevole prima dell'inizio della stagione. La squadra bianconera è scesa in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Juventus Next Gen, nella classica partita pre stagionale tra Juventus A e Juventus B. Molte indicazioni per Massimiliano Allegri, ed un'occasione per ritrovarsi con i tifosi in vista dell'inizio della prossima stagione, con la prima partita in casa che sarà contro il Bologna.

Mentre la squadra continua a lavorare sul campo, Cristiano Giuntoli prosegue nel suo lavoro sul mercato per regalare ad Allegri la miglior rosa possibile in vista del prossimo anno. Oltre che sulle entrate, il direttore sportivo sta lavorando anche sulle uscite, ed è vicino a piazzare un altro colpo in uscita.

Dopo che Arthur è passato alla Fiorentina, è in dirittura d'arrivo l'affare tra il Monaco ed i bianconeri per il passaggio di Zakaria nel Principato di Monaco. L'affare porterà 23 milioni di euro, compresi i bonus, nelle casse della Juventus, che negli ultimi giorni continuerà ad operare sul mercato per piazzare i restanti esuberi in rosa.